Алиев, Пашинян, Макрон, Мишель и Шольц проводят встречу в Кишиневе

Переговорам предшествовала трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Лидеры Азербайджана, Армении, Германии, Франции и глава Евросовета начали пятистороннюю встречу в молдавской столице.

"1 июня в Кишиневе началась неформальная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца и президента Французской Республики Эмманюэля Макрона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте лидера Азербайджана.

В пресс-службе армянского кабмина ТАСС подтвердили факт начала пятисторонней встречи. Ей предшествовала трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля.

Пятисторонние переговоры в Кишиневе - уже третья встреча с участием Алиева и Пашиняна в мае. Ранее они встречались 14 мая в Брюсселе при участии главы Евросовета. После этого состоялась встреча азербайджанского и армянского лидеров 25 мая в Москве при посредничестве президента России Владимира Путина.

Премьер Армении заявил на пресс-конференции в Ереване 22 мая, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения. 25 мая Пашинян подтвердил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Посещая Лачинский район 28 мая, президент Азербайджана не исключил, что Баку и Ереван в ближайшем будущем могут подписать мирный договор, если "Армения вновь не изменит свою позицию". В то же время Пашинян 29 мая заявил, что Армения и Азербайджан не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе на полях саммита.