На Украине ужесточат уголовную ответственность за нарушение работы бомбоубежищ

Глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил, что все укрытия в Киеве теперь будут постоянно открыты

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Украины намерены провести проверку всех бомбоубежищ в стране и разработать изменения в законодательство, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за нарушение их работы. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Ранее в четверг сообщалось, что киевская прокуратура проводит обыски в администрации города, они связаны с жалобами жителей на закрытые бомбоубежища.

"Прежде всего на сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве. В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны всем людям. Наработаем изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности. Наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились", - сказал Шмыгаль на заседании правительства. Видеозапись размещена в его Telegram-канале.

Глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил, что все укрытия в Киеве теперь будут постоянно открыты. "Сегодня принято решение, чтобы они были постоянно открытыми. До этого были разговоры, что мы не можем их держать постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать там приюты", - приводит его слова издание Klymenko Time.

В середине мая жители разных украинских городов столкнулись с тем, что во время воздушной тревоги бомбоубежища были закрыты. По данным украинского агентства ТСН, закрыто каждое второе укрытие. В частности, многочисленные жалобы поступали от жителей Киева. 17 мая глава столичной военной администрации Сергей Попко поручил проинспектировать все бомбоубежища в Киеве и обеспечить к ним беспрепятственный доступ граждан.