Украинский суд продлил на два месяца домашний арест главе Черкасской епархии УПЦ

При этом меру пресечения смягчили с круглосуточного на ночной домашний арест

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Суд на Украине продлил на два месяца срок пребывания под домашним арестом главе Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Феодосию, но при этом смягчил меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

На заседании, состоявшемся 1 июня, суд постановил, что митрополит Феодосий должен будет находиться под домашним арестом с 23:00 до 06:00. Таким образом, он сможет покидать дом в дневное время.

12 апреля суд в Черкассах назначил митрополиту Феодосию меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Служба безопасности Украины (СБУ) 17 мая направила в суд обвинительное заключение в отношении митрополита Феодосия. Ему предъявлены обвинения в разжигании межконфессиональной розни и оправдании действий России, что на Украине считается преступлением. Обе эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В качестве предполагаемого доказательства вины митрополита СБУ называет модернизацию по его указанию сайта епархии в 2020 году "по образцу" сайтов Русской православной церкви (РПЦ).

Сам митрополит Феодосий заявил, что уголовное дело против него сфабриковано по доносам клириков, которых он запретил в служении за аморальное поведение или уклонение в раскол.

В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" с прошлого года были, в частности, подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры Павел, митрополит Тульчинский Ионафан (Елецких), а также Иоасаф - бывший митрополит Кировоградский, а ныне митрополит Васильковский. Украинский суд 11 мая приговорил бывшего митрополита Кировоградской епархии УПЦ Иоасафа к трем годам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года по обвинению в разжигании религиозной розни.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, направленное на запрет УПЦ. Правительство Украины 19 января внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению Зеленского и направленный на запрет канонической УПЦ в том случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.