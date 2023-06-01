Вучич: встреча с Зеленским не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России

Как отметил сербский президент, "Украина не признала независимость Косова"

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским никак не повлияла на позицию Сербии по санкциям против России. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на полях саммита Европейского политического сообщества.

"У меня была возможность коротко поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Важно сказать, что Украина не признала независимость Косова и уважает территориальную целостность Сербии, так же как и Сербия в соответствии с Уставом ООН уважает целостность Украины. У нас был короткий разговор, но решение о санкциях [против РФ] принимают граждане Сербии через свое руководство, и когда мы говорим о санкциях, мы свое решение приняли в марте 2022 года и высказали свою позицию. Никогда вы не можете изменить чью-либо позицию одним разговором. У Сербии своя политика, Сербия - самостоятельная и независимая страна, мы уважаем Украину, хорошо, что мы поговорили, но Сербия блюдет свои интересы", - заявил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что гордится тем, что республика придерживается самостоятельной и независимой политики и единственная в Европе не ввела санкции против России.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.