Georgian Airways попала в потенциальный список санкций Украины после запуска рейсов в РФ

В списке физлиц, в отношении которых пока не введели санкции, оказались глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили и ее владелец Давид Гаиашвили

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Грузинскую авиакомпанию Georgian Airways включили в составляемый Украиной список компаний, подлежащих санкциям. Данные компании размещены на официальном интернет-портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции в разделе "Юридические лица, в отношении которых пока не введены санкции". В этом же списке оказалась компания Aero Handling Georgia, которая была создана для обслуживания российских авиакомпаний в Грузии.

Отмечается, что "деятельность Georgian Airways, направленная на существенную интенсификацию и упрощение транспортного сообщения в том числе для представителей российского бизнеса в Грузии, приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций, увеличению интегрированности российского бизнеса в грузинскую экономику".

Кроме того, в списке физлиц, в отношении которых пока не введены санкции, оказались глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили и ее владелец Давид Гаиашвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

Решение возобновить полеты с РФ раскритиковали ЕС и США. Госдепартамент предупредил Грузию о вероятной опасности попадания под санкции компаний, которые будут обслуживать российские самолеты. Брюссель призвал Тбилиси последовать его примеру и не впускать российские самолеты в свое воздушное пространство.