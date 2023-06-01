Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет в Гранаде 5 октября

К Испании с 1 июля на полгода переходит председательство в Совете ЕС

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Очередной саммит Европейского политического сообщества состоится в испанском городе Гранада 5 октября. Об этом заявил в четверг председатель правительства королевства Педро Санчес по итогам прошедшей в Молдавии встречи глав государств и правительств политической платформы.

К Испании с 1 июля на полгода переходит председательство в Совете ЕС. "Моя страна примет следующую встречу этого форума, - отметил премьер. - Испания с нетерпением ждет встречи со всеми вами в старинном городе Гранада 5 октября".

Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом.