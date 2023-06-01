Премьер Грузии сообщил, что лидеры ЕС пообещали предоставить стране статус кандидата

Ираклий Гарибашвили отметил, что представители сообщества "признают тот прогресс", которого достигла страна

ТБИЛИСИ, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в ходе встречи с некоторыми европейскими лидерами получил устное обещание того, что республике предоставят статус кандидата в члены ЕС.

"Все те европейские коллеги, друзья, с которыми я сегодня беседовал, дали мне устное обещание, что они поддержат нас, когда будет рассматриваться наш вопрос (предоставления статуса кандидата - прим. ТАСС). Они признают тот прогресс, которого мы достигли", - сказал Гарибашвили грузинским журналистам по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в сообщество. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность дать ей статус кандидата после выполнения 12 условий. Большая часть рекомендаций уже выполнена, в том числе проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, по новой системе избран омбудсмен, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначены три из пяти членов Высшего совета юстиции. Разработанный законопроект против олигархов отправлен в Венецианскую комиссию для получения экспертного мнения.