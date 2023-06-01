Вучич видит решение обострения на севере Косова и Метохии в диалоге

Как отметил президент Сербии, дискуссия позволит сохранить мир и спокойствие в регионе, который важен для всей Европы

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич видит выход из ситуации, сложившейся на севере Косова и Метохии, в диалоге сторон конфликта. Об этом он заявил в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества.

"Мы делаем все, чтобы успокоить ситуацию на севере Косова и Метохии, и я не хочу сейчас играть в эти обвинительные игры. Все, что мы должны сделать, это успокоить ситуацию, а затем сесть и обсудить проблемы, предотвратить такие провокации, как раньше, в будущем", - заявил Вучич.

Президент отметил, что необходима открытая дискуссия о ситуации в Косове и Метохии, что позволит сохранить мир и спокойствие в регионе, который важен для всей Европы. Вучич подчеркнул, что для решения проблем в Косове и Метохии должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов, которое было обговорено еще в 2013 году.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.

Брюссельское соглашение о нормализации отношений сторон было заключено 19 апреля 2013 года. Согласно документу, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что Белград выполнил свою часть соглашения, тогда как косовары лишь начали разрабатывать Устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.