1 июня, 15:21

В Минске заявили о готовности создать с Москвой систему контроля над вооружениями в Европе

Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерий Ревенко обсудил с делегацией российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности стратегию двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности и контроля над вооружениями

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия считают необходимым создать новую систему контроля над вооружениями в Европе и готовы тесно взаимодействовать по этому вопросу. Об этом сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства по итогам состоявшейся в Минске встречи начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны республики Валерия Ревенко с делегацией российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

"Участники встречи констатировали необходимость создания новой системы контроля над вооружениями в Европе и подтвердили готовность оборонных ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации к дальнейшему тесному взаимодействию по данному вопросу", - говорится в сообщении.

В ходе консультаций стороны обсудили стратегию двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения региональной безопасности и контроля над вооружениями.

"Беларусь и Россия готовы принять активное участие в построении системы европейской безопасности, отвечающей современным реалиям", - подчеркнул Ревенко в публикации в Twitter. 

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