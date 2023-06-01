Молдавия заявила, что не откажется от Приднестровья в процессе интеграции в ЕС

По словам президента республики Майи Санду, после реализации рекомендации ЕС и улучшения условий жизни на правом берегу Днестра Молдавия станет привлекательной для жителей Приднестровья

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Молдавия не откажется от территорий, расположенных на левом берегу Днестра, которые не контролируются Кишиневом, в процессе интеграции в Евросоюз. Об этом заявила в четверг президент республики Майя Санду, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита Европейского политического сообщества.

"Мы не отказываемся от Приднестровского региона, работаем в обоих направлениях", - сказала она. По словам главы государства, после реализации рекомендации ЕС и улучшения условий жизни на правом берегу Днестра Молдавия станет привлекательной для жителей Приднестровья, что упростит объединение.

Ранее в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что проблема Приднестровья не помешает Молдавии, которая стала кандидатом на вступление в Евросоюз в 2022 году. Он привел в пример Кипр, который стал членом ЕС, имея территориальные проблемы. Молдавия тоже может это сделать, сказал Боррель.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами.