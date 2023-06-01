ЮАР заявила, что ставит задачу усиления позиций БРИКС в мире

По словам главы МИД республики Наледи Пандор, группа способна "взять лидерство при решении тех проблем, которые сейчас стоят перед человечеством, включая голод и нищету"

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. ЮАР относится крайне ответственно к своему нынешнему председательству в группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и намерена добиться усиления позиций объединения в мире. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, открывая в Кейптауне заседание глав МИД стран БРИКС.

"Главной задачей председательства ЮАР в БРИКС является укрепление лидирующих позиций группы в реформировании системы международных организаций, - подчеркнула она. - БРИКС способен взять лидерство при решении тех проблем, которые сейчас стоят перед человечеством, включая голод и нищету. ЮАР заинтересована в сближении БРИКС с Глобальным Югом в интересах развития всего мира, а не только его привилегированных членов".

Пандор подчеркнула, что саммит БРИКС, на который приглашены лидеры всех стран-членов, пройдет в августе в южноафриканском Йоханнесбурге.

По результатам работы нынешней встречи глав МИД ожидается принятие их совместного заявления.