Польша считает противоправной резолюцию ЕП по председательству Венгрии в ЕС

По словам польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, "это явное нарушение европейских правил, трактатов, которые определяют то, как выглядит ЕС"

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Принятая Европейским парламентом (ЕП) резолюция, требующая отозвать у Венгрии право председательствовать в Европейском союзе в 2024 году, противоречит праву и основным нормам ЕС. Об этом заявил в четверг на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, принявший участие в Молдавии в саммите Европейского политического сообщества.

"Это явное нарушение европейских правил, трактатов, которые определяют то, как выглядит ЕС. Разрушение системы управления ЕС - путь не только в никуда, а это путь в пропасть", - сказал он.

Как предупредил Моравецкий, если в ЕС появятся попытки заставить отдельные страны-члены принять "так называемую федерализацию процесса принятия решений, централизацию этого процесса, то это будет путь в очень плохом направлении".

"Пока этот голос со стороны ЕП ничего не решает. Польша будет решительно указывать на бесправье и нарушение верховенства права ЕП", - констатировал польский премьер.

1 июня депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, требующую от Совета ЕС не дать Венгрии принять председательство в 2024 году из-за "несоблюдения законов и ценностей ЕС".

В среду министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила, что в Европарламенте подготовлен проект резолюции о лишении Венгрии права председательствовать в ЕС в 2024 году. Глава Минюста заявила, что правительство не допустит, чтобы у него "отбирали что-то", принадлежащее ему на законных основаниях. Она также отметила, что Венгрия готовит свою повестку дня для ЕС, в которой будет такой вопрос, как усиление государственного контроля за европейскими институтами. По мнению Варги, Европарламент, в котором продолжается расследование крупного коррупционного скандала, "может этого по-настоящему бояться".