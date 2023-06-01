Премьер Британии заявил о законном месте Украины в НАТО

Как добавил Риши Сунак, западным странам следует разработать для нее долгосрочные гарантии безопасности

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Украина должна стать членом НАТО, а странам Запада следует разработать для нее долгосрочные гарантии безопасности. Об этом он заявил в четверг на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Слова главы правительства приводит телеканал Sky News.

"Я согласен с генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом]: законное место Украины - в НАТО. Мы также сейчас говорим о том, чтобы она получила всю необходимую поддержку для контрнаступления", - сказал Сунак, напомнив, что Лондон недавно поставил Киеву вооружения более широкого радиуса действия. "Мы хотим гарантировать, что разработаем долгосрочные механизмы безопасности для Украины и пошлем очень ясный сигнал [президенту России] Владимиру Путину, что мы никуда не уходим, что мы остаемся здесь и продолжаем поддерживать Украину. Не только сейчас, но и в течение многих лет, в будущем", - добавил британский премьер.

В середине мая газета The Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на саммите в литовской столице, однако они обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и сроки его вступления в военный блок. По сведениям издания, среди входящих в альянс государств, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи на высшем уровне 11-12 июля в Вильнюсе не направит Украине официальное приглашение о вступлении.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление в НАТО. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.