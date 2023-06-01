1 июня, 15:42
БРИКС

Глава МИД Индии отметил, что глобальная обстановка требует от БРИКС коллективного подхода

Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что встреча в Кейптауне "должна послать четкий сигнал о том, что мир многополярен, что он восстанавливает баланс и что старые способы не могут справиться с новыми ситуациями"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) должны сформировать конструктивный и коллективный подход к глобальным проблемам современности. Об этом заявил в четверг глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во вступительном слове перед началом встречи министров иностранных дел объединения в Кейптауне.

"Глобальная обстановка сегодня требует от нас, стран БРИКС, серьезного, конструктивного и коллективного подхода к ключевым современным проблемам", - сказал Джайшанкар.

"Наша встреча должна послать четкий сигнал о том, что мир многополярен, что он восстанавливает баланс и что старые способы не могут справиться с новыми ситуациями", - отметил глава индийского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что БРИКС является символом перемен. "Мы размышляем о разрушительных последствиях пандемии COVID-19, потрясениях, вызванных конфликтами, и экономических бедствиях Глобального Юга, они подчеркивают глубокие недостатки нынешней международной архитектуры, которая не отражает сегодняшние политику, экономику, демографию или намерения", - указал глава МИД Индии.

"В основе проблем, с которыми мы сталкиваемся, лежит экономическая концентрация, которая оставляет слишком много стран на милость слишком немногих", - резюмировал он. 

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© Информационное агентство ТАСС
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