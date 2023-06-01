Санду заявила, что европейские лидеры не называли сроков вступления Молдавии в ЕС

По словам президента республики, руководство Молдавии хочет добиться этого к 2030 году

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду признала, что никто из европейских лидеров не назвал точной даты присоединения страны к ЕС, однако руководство республики хочет добиться этого к 2030 году. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества.

"Наша цель состоит в том, чтобы республика была готова к вступлению до конца 2030 года. Мы продолжим реформы, переговоры со странами ЕС, чтобы убедить их руководство в готовности Молдавии. До сих пор нас поддерживали, хотя никто не говорил точной даты", - сказала Санду, отметив, что говорила об этом с европейскими лидерами в ходе прошедших на полях саммита встреч. При этом она предупредила, что "гражданам Молдавии предстоит очень много работать, чтобы достичь конечной цели".

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Власти непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии выступили с критикой этого решения, заявив, что оно принималось без консультаций с общественностью и является непрозрачным.

Следующим шагом должно стать начало переговоров о вступлении в сообщество. Никаких четких сроков для начала этих переговоров, равно как и для их завершения, не существует. Глава Европарламента Роберта Метсола заявила на прошлой неделе, что надеется начать переговоры о приеме Молдавии в Евросоюз в этом году.