Бразилия заявила о намерении укреплять связи в формате БРИКС

Глава МИД южноамериканской республики Мауро Виейра назвал объединение "неотъемлемым механизмом построения многополярного мира, учитывающего голоса и отражающего нужды развивающихся стран"

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. Власти Бразилии нацелены на укрепление взаимодействия в формате БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и считают само объединение неотъемлемым элементом многополярного мироустройства. Об этом заявил в четверг глава МИД южноамериканской республики Мауро Виейра.

"Бразилия в полной мере привержена укреплению нашего взаимодействия с [объединением] БРИКС, которое является неотъемлемым механизмом построения многополярного мира, учитывающего голоса и отражающего нужды развивающихся стран", - сказал он, выступая на открытии встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне. По его словам, правительство социалиста Лулы да Силвы работает над возобновлением внешнеполитических связей между развивающимися странами, уделяет особое внимание углублению региональной кооперации, наращиванием торгово-инвестиционного сотрудничества с партнерами из Африки, с которыми Бразилиа связывают тесные культурно-исторические связи.

Виейра отметил заинтересованность правительства его страны в расширении состава участников Нового банка развития (НБР, Банк БРИКС - прим. ТАСС), который с апреля возглавляет экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, и поиске новых способов взаимодействия с развивающимися странами. "Мы также с нетерпением ждем завтрашней встречи в расширенном составе с участием значительного числа представителей, приглашенных в качестве друзей БРИКС", - подчеркнул он.