В Индии сообщили об успешном испытании баллистической ракеты "Агни-1"

Она способна поражать цели с высокой степенью точности, отметили в Минобороны страны

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Индия провела в четверг успешные испытания баллистической ракеты средней дальности "Агни-1", способной нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Об этом сообщило Минобороны страны.

Ракета была запущена с острова Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья восточного штата Одиша. Ракета способна поражать цели с высокой степенью точности. Пуск подтвердил все эксплуатационные и технические параметры ракеты, указывает ведомство.

В Индии разработаны несколько типов ракет семейства "Агни": "Агни-1" с дальностью полета до 700 км, "Агни-2" - 2 тыс. км, "Агни-3" - более 3 тыс. км и "Агни-5" - более 5 тыс. км. По данным местных СМИ, разрабатывается и ракета "Агни-6" с дальностью полета до 10 тыс. км и возможностью пуска с подводной лодки.