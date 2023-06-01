МИД Китая отметил, что БРИКС стремится усилить влияние развивающихся стран в мире

Ма Чжаосюй подчеркнул, что Пекин "следует тенденции развития многополярного мира и демократизации международных отношений"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР) стремится усилить голоса и влияние развивающихся стран на международной арене. Об этом в четверг заявил заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй на заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне.

"Мы следуем тенденции [развития] многополярного мира и демократизации международных отношений, придерживаемся подлинной многосторонности, стремимся к усилению голоса и влияния развивающихся стран в международных делах, содействуем реформе и построению системы глобального управления", - сказал Ма Чжаосюй.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе встречи в Кейптауне стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения. "Особое внимание планируется уделить подготовке к предстоящему с 23 по 24 августа 15-му саммиту "пятерки", - добавила она.

2 июня состоится встреча "Друзья БРИКС". Помимо стран - членов объединения в ней примут участие 15 государств Глобального Юга. Среди них есть и представители стран, добивающихся вступления в БРИКС.