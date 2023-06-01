США ввели санкции против представителей обеих противоборствующих сторон в Судане

Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении "конкретных частных лиц Судана, включая представителей вооруженных сил, спецназа и руководства режима Омара аль-Башира, которые ответственны за подрыв демократического перехода в Судане или причастны к этому"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. США ввели санкции против четырех суданских компаний, связанных как с Силами быстрого реагирования (спецназом), так и с армией Судана. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении американского министерства финансов.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами (OFAC - прим. ТАСС) Минфина США ввело экономические санкции против четырех компаний, которые получают выгоду от конфликта в Судане и способствуют ему. Эти предприятия связаны с двумя противоборствующими сторонами, которые подпитывают конфликт: две компании имеют отношение к силам быстрого реагирования и две - к Вооруженным силам Судана", - говорится в документе.

В черный список попала холдинговая компания Al Junaid Multi Activities, контролируемая главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало и его братом и заместителем на посту главы спецназа Абдулом Рахимом Дагало. "Расположенная в Хартуме Al Junaid управляет 11 дочерними компаниями в различных секторах экономики, включая золотодобывающую промышленность", - поясняет ведомство. Кроме того, под санкциями оказалась Tradive General Trading. Как отмечает Минфин, эта компания находится в ОАЭ и "в прошлом закупала для спецназа транспортные средства, которые могли быть дооснащены пулеметами для патрулирования улиц Хартума и других регионов Судана представителями сил быстрого реагирования".

Со стороны суданских вооруженных сил под ограничения попали "крупнейшее оборонное предприятие Судана, приносящее доходы в размере около 2 млрд долларов за счет сотен дочерних предприятий в различных секторах экономики", Defense Industries System, а также Sudan Master Technology. Как поясняет OFAC, это "оружейная компания, которая владеет акциями в нескольких предприятиях Defense Industries System и является ключевым акционером в трех компаниях, занимающихся производством оружия и транспортных средств для ВС Судана".

"При помощи санкций мы перекрываем основные финансовые потоки как для сил быстрого реагирования (спецназа), так и для армии Судана, отрезая их от ресурсов, требующихся для зарплат солдатам, перевооружения, пополнения запасов и ведения войны в Судане", - заявила в связи с этим глава финансового ведомства Джанет Йеллен.

Реакция Госдепартамента

Госдепартамент в свою очередь ввел визовые ограничения в отношении "конкретных частных лиц Судана, включая представителей вооруженных сил, спецназа и руководства режима Омара аль-Башира, которые ответственны за подрыв демократического перехода в Судане или причастны к этому". Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава американской дипломатии также отметил, что Госдеп совместно с Минфином, Минторговли, Минтруда Соединенных Штатов и Агентством США по международному развитию (USAID) выпустили обновленный вариант бизнес-рекомендаций, в котором указали на рост рисков для американских предприятий и частных лиц в связи конфликтом.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между двумя структурами связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя указанными структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным профсоюза врачей Судана, с начала боев погибли не менее 866 мирных жителей.