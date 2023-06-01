Украина объявила эвакуацию детей из семи населенных пунктов к юго-западу от Артемовска

Принудительная эвакуация детей будет проведена в городе Железном, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации детей из семи подконтрольных Киеву населенных пунктов ДНР, расположенных к юго-западу от Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщило Мининтеграции в своем Telegram-канале.

"Сегодня под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук состоялось заседание координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения", - говорится в сообщении. По данным министерства, члены штаба единогласно поддержали решение об объявлении обязательной эвакуации 239 детей из 7 подконтрольных Киеву населенных пунктов ДНР, где "ситуация с безопасностью остается критической".

Отмечается, что принудительная эвакуация детей будет проведена в городе Железном, поселках Нью-Йорк и Северное, селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.

29 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины, дислоцированные в зоне специальной военной операции на донецком направлении, активно пополняют склады ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенных пунктов Константиновка, Дружковка и Часов Яр - к юго-западу и западу от Артемовска. Советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что в районе Часова Яра фиксируется скопление украинской живой силы и техники, которые оттуда, а также с флангов могут попытаться отбить Артемовск.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.