Алиев, Пашинян и Мишель проведут очередную встречу 21 июля в Брюсселе

Глава Евросовета сообщил. что в Кишиневе стороны обсудили "вопросы связности, делимитацию границ, мирный договор"

БАКУ, 1 июня. /ТАСС/. Следующая трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля состоится 21 июля в Брюсселе. Об этом сообщил журналистам Мишель по итогам пятисторонней встречи с участием лидеров Азербайджана, Армении, Германии и Франции в Кишиневе, передает азербайджанское информагентство Trend.

"У нас была возможность затронуть все темы, которые мы обсуждали в Брюсселе в мае. Мы обсудили вопросы связности, делимитацию границ, мирный договор. Эта встреча стала очень хорошей подготовкой к следующей встрече, которая состоится в Брюсселе 21 июля", - сказал глава Евросовета.

Он также сообщил о намерении пригласить Алиева, Пашиняна, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона на встречу на полях очередного саммита Европейского политического сообщества, который пройдет в Испании. "Это означает, что мы сделаем все со стороны ЕС, чтобы помочь обеспечить больший прогресс в направлении нормализации отношений [между Азербайджаном и Арменией]", - сказал Мишель.