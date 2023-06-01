Вашингтон ввел санкции против иранцев, якобы причастных к планировавшимся покушениям в США

Они связаны с Корпусом стражей исламской революции

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело в четверг санкции против трех связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) иранских граждан и одного юрлица, якобы причастных к подготовке покушений на бывших американских должностных лиц. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении.

В нем утверждается, что подпавшие под санкции лица "участвовали в ряде террористических заговоров, включая заговоры с целью убийства бывших чиновников США, лиц с двойным гражданством США и Ирана, а также иранских диссидентов".

В прошлом году власти США сообщали, что заочно предъявили члену КСИР обвинение в планировании покушения на бывшего помощника по национальной безопасности 45-го президента США Джона Болтона. Гражданину Ирана Шахраму Пурсафи инкриминируется попытка организовать убийство Болтона, вероятно, в отместку за гибель в январе 2020 года командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани. Позднее портал Axios информировал, что экс-госсекретарь США Майкл Помпео должен был стать еще одной целью иранца.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные. Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство генерала Сулеймани.