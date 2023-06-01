1 июня, 16:15
Военная операция на Украине

Зеленский считает, что в Европе нужно создать общий "противовоздушный щит"

Президент Украины предложил начать с территории его страны

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Общий "противовоздушный щит" необходимо создать всеми странами Европы. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Наше предложение - создать противовоздушный щит для всего Европейского континента. <...> Начнем с нашей [украинской] территории, так как у нас наиболее горячо. <...> "Патриоты" (поставленные на Украину системы противоракетной обороны Patriot - прим. ТАСС) работают. Пока у нас не будет [западных] истребителей, нам нужно больше "Патриотов", - сказал он на пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии.

31 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли попросил об укреплении противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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