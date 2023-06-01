ООН заявила, что РФ ограничила действие зерновой сделки до возобновления экспорта аммиака

В офисе генсека отметили, что обеспокоены замедлением реализации зерновой сделки и расценивают ситуацию вокруг нее как серьезную

ООН, 1 июня. /ТАСС/. Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки, до тех пор, пока не возобновится экспорт российских аммиачных удобрений. Об этом сообщил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется", - сказал он.

В офисе генсека отметили, что ООН обеспокоена замедлением реализации зерновой сделки и расценивает ситуацию вокруг нее как серьезную.

"Мы обеспокоены продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы, которое наблюдалось в апреле и мае", - заявил Дюжаррик. Он уточнил, что в мае лишь 33 судна вышли из украинских портов, "это в два раза меньше, чем в апреле".

"В период с 24 мая число команд специалистов, проводящих инспекции [судов], сократилось с трех до двух", - продолжил представитель генсека ООН, отметив, что вкупе с ограничением на регистрацию новых судов это привело к снижению среднего числа проводимых ежедневно инспекций. "Это очень серьезная ситуация", - констатировал Дюжаррик.