МИД Греции видит политическую подоплеку в аресте в Албании мэра города Химара

Апелляционный суд при Специальном суде Тираны ранее отклонил апелляцию Фреди Белериса

АФИНЫ, 1 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Греции расценивает как политическое решение властей Албании продлить тюремное заключение этнического грека Фреди Белериса, которого 14 мая избрали мэром албанского города Химара, одного из центров проживания греческого национального меньшинства.

"Сегодняшнее решение [апелляционного суда в Тиране] отклонить апелляцию избранного мэра Химары Фреди Белериса, который обжаловал продление своего досудебного содержания под стражей, не соответствует принципам правового государства и не является справедливым обращением с избранным представителем местного самоуправления", - подчеркнул МИД. Также ведомство отметило, что из всех задержанных лиц, в адрес которых поступили жалобы в связи с проведением выборов (всего 31 человек), только Белерис находится под стражей до суда. В этом шаге ведомство видит политическую подоплеку, "поскольку это создает существенные препятствия для вступления [Белериса] в должность мэра".

В сообщении также указывается, что глава МИД Греции Василиос Каскарелис обсудил в четверг положение Белериса с албанской коллегой Олтой Джачкой в Осло в кулуарах неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО. "Министерство иностранных дел уделяет этому вопросу повышенное внимание и <...> будет продолжать информировать о нем международное сообщество и, в частности, европейских партнеров, поскольку Албания является страной-кандидатом на вступление в ЕС", - говорится в документе МИД Греции.

Греческий телеканал ERT-1 сообщил в четверг, что апелляционный суд при Специальном суде Тираны отклонил апелляцию Фреди Белериса, но освободил из-под стражи его помощника Пантелиса Кокавесиса из-за состояния его здоровья, хотя проблемы со здоровьем имеются у обоих. По сообщению телеканала, если через три месяца после выборов новый мэр не будет приведен к присяге и не появится на муниципальном совете, то его победа аннулируется и проводятся новые выборы.

Арест избранного мэра

Белерис был арестован за два дня до муниципальных выборов по обвинению в подкупе избирателей и отправлен в тюрьму в Тиране, однако он остался в избирательных списках и победил на выборах в Химаре, набрав там примерно 50,12% голосов. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 15 мая выразил надежду на освобождение Белериса из тюрьмы, добавив, что "дорога Албании в Европу проходит через соблюдение прав греческого национального меньшинства".

В свою очередь МИД Греции сразу же назвал скандальным арест в Албании Белериса по обвинению в подкупе избирателей. Дипведомство отметило, что "подобное решение также повлияет на отношения Европейского союза с Албанией, поскольку условием европейского пути является приверженность стран-кандидатов европейским правилам и принципам верховенства закона".

Однако премьер Албании Эди Рама заявил, что дело Белериса рассматривается судебной системой его страны, независимой от правительства, если обвинения против грека будут подтверждены, то в Химаре будут проведены повторные выборы мэра.