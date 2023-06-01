SZ: в ФРГ вышли на след возможного украинского участника подрывов "Северных потоков"

По данным газеты, следователи провели 25 мая во Франкфурте-на-Одере обыски в квартире женщины, которая в прошлом состояла в семейных отношениях с возможным участником диверсии

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Германские следователи провели 25 мая во Франкфурте-на-Одере обыски в квартире женщины, которая в прошлом состояла в семейных отношениях с возможным участником диверсии на "Северных потоках". Об этом сообщила в четверг газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в следственных кругах.

Женщина проходит по делу как свидетель - она сотрудничает со следствием, говорится в статье. Она утверждает, что имеет общего ребенка с одним из возможных подозреваемых - 26-летним украинским военнослужащим. Следователи взяли образцы ДНК ребенка, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте "Андромеда" - именно это судно, вероятно, использовалось для организации подрывов.

Если ДНК совпадет, то у германского следствия появится конкретный подозреваемый, говорится в статье.

Газета утверждает, что знает имя человека, о котором идет речь, но не разглашает его "по соображениям безопасности". "Согласно расследованию газеты, которое подтверждается выводами следователей, одним из членов экипажа яхты "Андромеда" мог быть 26-летний украинский военнослужащий из города к юго-востоку от Киева. Следователи выследили его, потому что при аренде яхты он предъявил [поддельный] румынский паспорт", - говорится в статье.

Мужчина, как предполагается, служит в армии с 2017 года. Его знакомые, которых опросило издание, не смогли подтвердить, что осенью прошлого года, - когда были взорваны "Северные потоки", он покидал Украину.

Авторы материала выражают точку зрения, что такой ход следствия "усиливает давление на представителей политических кругов ФРГ". "Как быть в условиях войны, когда в стране-союзнике находятся преступники, виновные в подрыве важной энергетической инфраструктуры?", - задаются вопросом журналисты Süddeutsche Zeitung.

Прежние утечки в СМИ

8 февраля американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции якобы принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. В Белом доме категорически опровергли сведения такого рода.

Позже в американских и германских СМИ появлялись статьи о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам. При этом о какой-либо связи с официальным Киевом не упоминалось ни разу.

Одна из последних статей появилась в прошлую пятницу в журнале Spiegel. По его версии, германские следователи и Федеральная разведывательная служба (БНД) получают все больше сведений, которые указывают на возможный украинский след в деле о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Одна из возможных улик - электронное письмо, отправленное с целью забронировать яхту "Андромеда". Именно это судно, как предполагает следствие, доставило взрывчатку к трубопроводам. Метаданные этого письма "ведут на Украину", указывал журнал. Spiegel также напомнил о некоей зарегистрированной в Польше фирме, которая бронировала яхту. Как сообщалось ранее, эта фирма принадлежит неназванным украинцам. Издание уточнило, что в распоряжении следствия имеется копия документов, которые использовались при брони. Фотография на них "ведет к украинской учетной записи в социальных сетях", отмечало издание.