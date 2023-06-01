Макрон заявил, что не исключает возможность новых разговоров с Путиным

Французский лидер добавил, что Париж "всегда готов к обсуждениям со всеми партнерами"

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает возможности новых телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

"Вы знаете, что с самого начала украинского конфликта мне довелось неоднократно разговаривать с президентом Путиным. Если такая возможность представится, я этого не исключаю", - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов о возможности новых бесед с президентом РФ. "Франция всегда готова к обсуждениям со всеми партнерами", - добавил он.

При этом Макрон отметил, что "в настоящий момент пока нет соответствующих тем" для дискуссий. "Если таких разговоров требует вопрос безопасности гражданской ядерной энергетики в Запорожье или если есть продвижения в ряде вопросов, если это оправданно, я, конечно, это сделаю без каких-либо колебаний", - сказал французский лидер.

Он также подчеркнул, что Франция "не прекращает переговоры со всеми странами, которые могут сыграть полезную роль с тем, чтобы расширить поддержку Украины". "Послание, которое мы стремились дать России на этом форуме, - это послание единства и единодушной и ясной поддержки Украине, чтобы она смогла провести контрнаступление, получить гарантии безопасности и построить долгосрочный мир на основе международного права на условиях, определенных Украиной", - отметил Макрон.

Как неоднократно ранее заявлял Макрон, Франция видит свою роль в том, чтобы использовать все возможности для политического урегулирования конфликта на Украине. В этом контексте Париж подчеркивал важность сохранения канала диалога с Москвой. По подсчетам французского лидера, с начала украинского конфликта он посвятил беседам с президентом России более 100 часов.