Оппозиция в Кишиневе проводит акцию протеста во время встречи лидеров ЕС

В акции принимают участие несколько десятков человек

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Молдавская оппозиция проводит в Кишиневе антиправительственную акцию протеста, чтобы донести свою позицию до участников проходящего в Молдавии саммита Европейского политического сообщества и иностранных журналистов.

Как передает корреспондент ТАСС, в ней принимают участие несколько десятков человек, которые принесли с собой воздушные шары и надели белые футболки с критикующими президента страны Майю Санду надписями: "Европа, ты поддерживаешь Майю Санду, значит, поддерживаешь давление на оппозицию, запрет независимых СМИ, отмену свободных и справедливых выборов, аресты по политическим мотивам".

Участники акции собрались у железнодорожного вокзала, где в четверг вечером ожидается прибытие поезда с журналистами и другими участниками саммита, который проходил на винодельне "Замок Мими" у села Бульбоака Новоаненского района. Сотрудники полиции уговаривают людей разойтись, угрожают им штрафами, но силу не применяют.

Ранее глава МВД Молдавии Анна Ревенко сообщила, что полиции удалось предотвратить ряд подобных акций в других местах. "Были небольшие группы людей, которые попытались продемонстрировать свое мнение о том, что сегодня происходит в Бульбоаке, о саммите, об этом грандиозном событии", - прокомментировала она. Вместе с тем Ревенко заметила, что саммит проходит в спокойной обстановке с точки зрения безопасности, без инцидентов. По ее словам, к поддержанию порядка были привлечены все службы безопасности страны, которым также оказывают помощь зарубежные коллеги.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Оппозиция также недовольна решением руководства страны увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьер-министра ушла Наталья Гаврилица.

В прошлом году подобные митинги в Кишиневе заканчивались столкновениями со стражами порядка. В октябре спецназ полиции силой ликвидировал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и президентской администрации. На лидеров оппозиции были заведены уголовные дела, приостановлено действие лицензий шести телеканалов. Ранее Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным структурам.