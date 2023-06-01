Зеленский заявил, что Украина не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг Приднестровья

По словам президента Украины, молдавские власти не обращались с запросом к Киеву о военной помощи в этой связи

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Украина не намерена вмешиваться в ситуацию вокруг Приднестровья, молдавские власти не обращались с запросом к Киеву о военной помощи в этой связи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина может реагировать и помогать Молдавии, только если есть запрос на уровне высшего военно-политического официального руководства Молдавии", - сказал Зеленский на пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии, отвечая на вопрос о возможности вмешательства Украины в ситуацию в Приднестровье. "И тогда обязательно Украина будет реагировать", - сказал он. "Однако официального запроса (от Молдавии в адрес Украины - прим. ТАСС) не было", - добавил Зеленский.

На дополнительный вопрос о возможности проведения военной операции Украины в Приднестровье Зеленский заявил, что надо избежать смертей на молдавской территории.