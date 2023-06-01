Байден заявил, что подготовка ВСУ к применению F-16 будет идти в Европе

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Подготовка военных летчиков Украины к применению западных истребителей-бомбардировщиков четвертого поколения, в том числе F-16, будет идти в Европе. Это подтвердил американский президент Джо Байден, выступая в четверг перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

"Лишь несколько недель назад я встретился с президентом [Украины Владимиром] Зеленским на полях саммита Группы семи в Хиросиме. Я сказал ему, что мы работаем с партнерами, чтобы начать тренировать украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16", - заявил американский лидер.

Байден сообщил 21 мая на пресс-конференции по итогам саммита "семерки" в Японии, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16. Согласно изложенной им информации, речь идет о "части долгосрочного обязательства" Запада, направленного на укрепление "способности Украины обеспечивать самооборону". При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву. Он напомнил, что, по мнению администрации США, эти истребители не входят в список приоритетных поставок для подготовки Киева к контрнаступлению.

Как уточнил 25 мая министр обороны США Ллойд Остин, коллективный Запад рассчитывает в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ для применения F-16. По его словам, Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию, координирующую обучение украинских пилотов.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что Москва учтет это в своих планах. Между тем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что решения по F-16 и высказывания американского руководства, фактически поддержавшего угрозы Киева относительно вылазок в Крыму, демонстрируют отсутствие у США заинтересованности в мире. Как констатировал дипломат, Вашингтон продолжает разжигать пламя конфликта.