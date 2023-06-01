Макрон: Париж и Берлин призывают к новым муниципальным выборам в четырех округах Косова

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Франция и Германия призывают провести новые муниципальные выборы в четырех округах на севере непризнанного Косова. Об этом заявил в четверг французский лидер Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

"С канцлером ФРГ Олафом Шольцем мы потребовали от двух сторон безотлагательного проведения новых муниципальных выборов в четырех округах с обязательствами Косова и участием в этих выборах в ясной манере сербской стороны", - сказал Макрон.

Он добавил, что в ходе саммита в Молдавии провел вместе с Шольцем встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем и главой непризнанного Косова Вьосой Османи.