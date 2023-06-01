1 июня, 17:55
Военная операция на Украине

СМИ: Нидерланды хотят закупить еще несколько десятков танков Leopard 1 для Украины

По данным газеты Algemeen Dagblad, для этого будет необходимо получить разрешение от правительства Швейцарии

ГААГА, 1 июня. /ТАСС/. Нидерланды хотят приобрести еще несколько десятков танков Leopard 1 для последующей передачи Украине. Об этом сообщила в четверг газета Algemeen Dagblad.

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Амстердам хочет закупить их у швейцарской компании, утверждает издание, ссылаясь на источники. Однако для этого "будет необходимо получить разрешение от правительства Швейцарии, которое пока неохотно идет на сотрудничество" в вопросах поставки вооружения Украине, добавила газета.

Ранее Нидерланды в сотрудничестве с Германией и Данией организовали закупку и поставку Украине не менее 100 танков Leopard 1, находившихся в запасах оборонной промышленности ФРГ. 

Теги:
НидерландыВоенная операция на Украине
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