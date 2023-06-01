Байден заверил, что поддержка Украины со стороны США не ослабнет

При этом американский президент выразил мнение, что речь идет о поддержке демократии

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что поддержка Украины со стороны "американского народа" не ослабнет.

"Поддержка американским народом Украины не пошатнется", - заявил глава вашингтонской администрации, выступая в четверг перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). При этом он выразил мнение, что речь идет о поддержке демократии. "Мы всегда будем поддерживать демократии, всегда", - обещал Байден.

"Я прошу вас подумать о том, что произойдет, если она (поддержка США - прим. ТАСС) пошатнется, и Украина падет", - сказал американский лидер. "Что насчет Белоруссии? Что насчет остальной Восточной Европы?" - спросил в связи с этим Байден.

Кроме того, он в очередной раз выступил с утверждением о том, что Россия была уверена в фактическом расколе Организации Североатлантического договора (НАТО), когда начинала специальную военную операцию на Украине. "Помните, я говорил: [президент России Владимир] Путин был убежден, что НАТО расколется, что она не будет держаться вместе. Мы сплотили [ради оказания помощи Украине] 40 стран", - сказал глава Белого дома.