1 июня, 17:52

Нетаньяху заявил, что Израиль сделает все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие

Израильский МИД ранее осудил решение МАГАТЭ закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что еврейское государство сделает все необходимое с тем, чтобы не позволить Ирану добиться ядерного оружия. Соответствующее видеообращение глава израильского кабмина опубликовал в Twitter.

"У меня есть четкое послание Ирану и международному сообществу. Израиль сделает все необходимое с тем, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия", - сказал Нетаньяху.

Ранее в четверг Министерство иностранных дел Израиля осудило решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране. 

Теги:
ИранИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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