Байден заявил, что США не стремятся к конфронтации с КНР, но готовы к жесткой конкуренции

Американский президент напомнил, что G7 на недавнем саммите в Хиросиме выработала "общие принципы" взаимодействия с КНР

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации или конфликту с Китаем, призывают к совместной работе ради решения глобальных проблем, но при этом готовы к жесткой конкуренции. С такими заявлениями выступил в четверг перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) американский президент Джо Байден.

"США не ищут конфликта или конфронтации с Китаем. Китай и США должны быть в состоянии работать вместе, когда могут, ради преодоления глобальных вызовов вроде [изменения] климата. Тем не менее, мы готовы к жесткой конкуренции", - сказал руководитель вашингтонской администрации.

"Мы будем отстаивать свои интересы, [интересы] своих друзей и свои ценности", - предупредил Байден, имея в виду отношения с Китаем. В связи с этим американский лидер напомнил, что Группа семи на своем недавнем саммите в Хиросиме (Япония) выработала "общие принципы" взаимодействия с КНР, предусматривающие как сотрудничество, так и минимизацию угроз Западу, якобы исходящих со стороны Пекина.

Как отметил 30 мая госсекретарь США Энтони Блинкен, страны коллективного Запада выработали самые близкие за 30 лет позиции по Китаю. По его словам, ни Соединенные Штаты, ни Европа не поддерживают экономическое размежевание с Китаем. "Однако мы поддерживаем нейтрализацию рисков [в отношениях с КНР]", - подчеркнул Блинкен.