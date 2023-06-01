США и Тайвань подписали первое соглашение в рамках двусторонней торговой инициативы

Документ, в частности, упрощает некоторые таможенные процедуры, "ускоряя и удешевляя доставку продукции американских предприятий на Тайвань"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Тайвань подписали в четверг первое соглашение по двусторонней торговле в рамках новой экономической инициативы. Об этом говорится в письменном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Соглашение было подписано представителями Американского института на Тайване (де-факто посольство США - прим. ТАСС) и Тайбэйского экономического и культурного представительства в Соединенных Штатах (де-факто посольство острова - прим. ТАСС), оно направлено на укрепление и углубление экономических и торговых отношений между США и Тайванем, - утверждается в документе. - Мы благодарим наших тайваньских партнеров за помощь в достижении этой важной исторической вехи и с нетерпением ждем предстоящих переговоров по дополнительным торговым областям, предусмотренным мандатом инициативы на ведение переговоров".

Договор, в частности, упрощает некоторые таможенные процедуры, "ускоряя и удешевляя доставку продукции американских предприятий на Тайвань", "улучшает инструменты и механизмы обеспечения прозрачности" в торговле, "обязывает стороны разработать комплексные антикоррупционные меры, направленные на предотвращение и пресечение взяточничества и других форм коррупции".

Как заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин, китайские власти выступают категорически против подписания двустороннего торгового соглашения между Соединенными Штатами и островом Тайвань. По словам официального представителя, если подписание подобного соглашения между Вашингтоном и Тайбэем все-таки состоится, американская сторона "серьезно нарушит принцип "одного Китая" и договоренности, достигнутые между КНР и Соединенными Штатами. Она напомнила, что Пекин "уже неоднократно делал Вашингтону серьезные представления по данному поводу". Мао Нин подчеркнула, что США должны прекратить любые контакты между американскими чиновниками и тайваньской администрацией.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.