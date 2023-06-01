Турция назвала условием вступления Швеции в НАТО конкретные шаги по борьбе с террором

Как добавил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, все остальные вопросы можно решить со временем

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Выполнение Швецией обязательств по борьбе с терроризмом в рамках трехстороннего Мадридского меморандума является основным условием, при выполнении которого Турция одобрит ее заявку на вступление в НАТО. Об этом заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Это абсолютно четкое послание нашим шведским друзьям! Выполните обязательства, проистекающие из трехстороннего меморандума, и осуществите конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Все остальные вопросы можно решить со временем", - написал он в Twitter.

Это заявление Чавушоглу стало ответом на высказывание его шведского коллеги Тобиаса Билльстрёма на неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Норвегии о том, что любые действия стран - участниц альянса, ведущие к затягиванию процесса вступления Швеции в организацию, следует рассматривать как победу России. "Пришло время Турции и Венгрии дать согласие на присоединение [королевства] к НАТО", - отметил Билльстрём.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил ранее, что в ближайшее время намерен посетить Турцию, чтобы обсудить вопрос принятия в альянс Швеции.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав НАТО в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и Столтенберга, по итогам которых был подписан трехсторонний меморандум, представлявший собой дорожную карту для Стокгольма и Хельсинки по вступлению в НАТО. Парламент Турции 31 марта 2023 года одобрил протокол по присоединению к альянсу Финляндии, страна стала участником НАТО 4 апреля. От Швеции в Анкаре требуют выполнения обязательств Мадридского меморандума.