1 июня, 17:55
Выборы президента Турции

Эрдоган 3 июня примет присягу, тогда же огласит состав правительства

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Переизбранный на новый срок президент Турции Тайип Эрдоган 3 июня примет присягу в парламенте и в тот же день объявит состав нового правительства страны. Об этом сообщил в четверг глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в эфире телеканала "Т-24".

"Принятие присяги [Эрдоганом] пройдет в парламенте. Затем в президентском дворце он примет прибывших на инаугурацию зарубежных лидеров и представителей. Вечером того же дня наш президент объявит состав нового правительства", - сказал Алтун. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
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