Глава непризнанного Косова допустила возможность проведения новых выборов на севере края

За проведение новых выборов на саммите Европейского политического сообщества выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц

БЕЛГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова допускают возможность проведения новых местных выборов в северных муниципалитетах края, где проживает сербское население. Об этом заявила в четверг глава непризнанной республики Вьоса Османи, передает косовское издание Koha Ditore.

Это заявление Османи сделала при общении с журналистами на полях саммита Европейского политического сообщества, проходящего в четверг в Кишиневе. За проведение новых выборов на севере Косова на этом саммите выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, с которыми встретилась Османи.

"Я сказала им [Шольцу и Макрону], что мы готовы рассмотреть эту возможность", - заявила в связи с этим Османи.