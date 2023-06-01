Пашинян анонсировал встречу вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана 2 июня в Москве

ЕРЕВАН, 1 июня. /ТАСС/. Заседание рабочей группы под председательством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана состоится 2 июня в Москве. Об этом сообщил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"На 2 июня в Москве запланировано заседание рабочей группы по региональным коммуникациям", - цитирует Пашиняна в четверг агентство Armenpress.

По его словам, со стороны Армении участие примет вице-премьер Мгер Григорян, России - заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, Азербайджана - вице-премьер республики Шахин Мустафаев.