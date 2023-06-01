1 июня, 18:12,
обновлено 1 июня, 18:23

Пашинян анонсировал встречу вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана 2 июня в Москве

ЕРЕВАН, 1 июня. /ТАСС/. Заседание рабочей группы под председательством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана состоится 2 июня в Москве. Об этом сообщил глава армянского кабмина Никол Пашинян.

"На 2 июня в Москве запланировано заседание рабочей группы по региональным коммуникациям", - цитирует Пашиняна в четверг агентство Armenpress.

По его словам, со стороны Армении участие примет вице-премьер Мгер Григорян, России - заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, Азербайджана - вице-премьер республики Шахин Мустафаев. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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