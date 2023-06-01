Бербок заявила, что СВО стала переломным моментом для сотрудничества в Балтийском регионе

Министр иностранных дел Германии отметила, что речь идет о надежности энергоснабжения, защите критически важной инфраструктры, борьбе с дезинформацией и защите климата

ВИСМАР /Германия/, 1 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что специальная военная операция России на Украине стала переломным моментом для сотрудничества в Балтийском регионе и в Совете государств Балтийского моря (СГБМ). С таким утверждением она выступила на встрече глав МИД СГБМ в Висмаре.

"Безопасность каждого из нас - это безопасность всех нас, в том числе и здесь, в регионе Балтийского моря", - сказала Бербок. Спецоперация РФ на Украине, по ее словам, "стала переломным моментом для сотрудничества в регионе и особенно в Совете государств Балтийского моря". "Вместе мы, министры иностранных дел, обсуждали, имеет ли смысл этот Совет государств Балтийского моря. И мы решили, что да, особенно сейчас он имеет смысл, потому что этот совет, как и многие другие европейские институты, был основан для нашей коллективной безопасности и свободы", - отметила глава МИД ФРГ.

Она подчеркнула важность продолжения использования СГБМ в качестве форума для развития сотрудничества в регионе, "который имеет ключевое значение для безопасности". "Думаю, многим из нас ясно, что когда мы говорим о безопасности в регионе Балтийского моря, мы имеем в виду гораздо больше, чем военную мощь и дипломатическую стратегию", - сказала министр, уточнив, что речь идет о надежности энергоснабжения, защите критически важной инфраструктры, борьбе с дезинформацией и защите климата.

Бербок также напомнила о приоритетах председательства ФРГ в СГБМ. В частности, это расширение офшорной ветроэнергетики и скорейший переход к использованию альтернативных источников, активизация молодежных обменов и решение вопросов разминирования дна Балтийского моря. "Морское дно усеяно почти 450 тыс. тонн боеприпасов. Эти боеприпасы загрязняют море", - заметила Бербок, подчеркнув, что данную проблему необходимо решить.

Встреча в Висмаре

В четверг в небольшом портовом городке Висмар под председательством Германии открылась двухдневная встреча глав МИД Совета государств Балтийского моря (Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Польша и Швеция, а также Исландия, Норвегия и ЕС). Как ожидается, основными темами переговоров станут вопросы энергетической безопасности, расширение использования альтернативных источников энергии, диверсификация поставок сырья и проблема защиты климата.

МИД РФ в мае 2022 года заявил, что Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря. На Смоленской площади подчеркнули тогда, что "ситуация в СГБМ деградирует", а "государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики". В то же время в МИД РФ отметили, что данное решение не повлияет на присутствие России в регионе.