Атака боевиков на Белгородчину и проблемы зерновой сделки. События вокруг Украины

Российские войска отразили в четверг очередную попытку украинских боевиков прорваться в Белгородскую область. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении дня неоднократно обстреливали город Шебекино и другие населенные пункты Белгородчины из реактивной артиллерии, среди мирных жителей есть пострадавшие.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о "серьезных проблемах" в реализации зерновой сделки. По его словам, РФ уведомила, что ограничит регистрацию участвующих в сделке судов до тех пор, пока не будет решен вопрос о возобновлении экспорта российского аммиака.

НАТО не предложит Киеву ускоренный путь вступления в альянс, но продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку, чтобы помочь ей "выиграть войну", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступление на марьинском тактическом направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам заместителя командующего 2-м армейским корпусом, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, российские войска освободили примерно 70% территории Марьинки.

На донецком направлении, по словам Конашенкова, за минувшие сутки российские войска уничтожили до 395 военнослужащих Вооруженных сил Украины, танк, 2 боевые машины пехоты и 2 гаубицы.

На других направлениях общие потери ВСУ превысили 260 человек. В Запорожской области российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25.

Ситуация на Белгородчине

Российские войска совместно с подразделениями погранслужбы отразили три попытки украинских террористических формирований вторгнуться на территорию Белгородской области, проинформировал Конашенков. По данным Минобороны РФ, в одной из атак участвовало до 70 боевиков, 5 танков, 4 боевые бронированные машины, 7 пикапов и "Камаз". Еще одна группа из 15 боевиков пыталась проникнуть в Россию вдоль левого берега реки Северский Донец, но подорвалась на минном поле. Кроме того, группа из 50 боевиков двигалась по правому берегу реки, но была рассеяна стрелковым огнем. Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 террористов, 4 боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" и пикап.

В течение дня украинская сторона несколько раз подвергала Шебекино массированному обстрелу, пострадали не менее 12 человек. По предварительным данным, повреждения получили 4 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, 3 административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, 5 легковых машин и автобус.

Во второй половине дня инцидент произошел в Белгороде: из-за взрыва упавшего на проезжую часть беспилотника пострадали два человека, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, под обстрелом оказались также населенные пункты Валуйского и Грайворонского округов.

Проблемы зерновой сделки

РФ уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки, до тех пор, пока не возобновится экспорт российских аммиачных удобрений, сообщил представитель генсека ООН. По его словам, в ООН "обеспокоены продолжающимся замедлением реализации черноморской зерновой инициативы, которое наблюдалось в апреле и мае".

Связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой и страхованием продолжают усугубляться, без решения этих проблем и вопроса об экспорте российского аммиака речи о дальнейшем продолжении черноморской инициативы после 17 июля не идет, указал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Зерновые коридоры, созданные в рамках черноморской инициативы, используются для прикрытия атак на российское побережье", - заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, "транспорт международных логистических компаний включен в обеспечение поставок вооружений".

Диверсия на газопроводах

Украинский военнослужащий мог быть одним из участников диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", однако нет подтверждений того, что власти в Киеве были в курсе террористических действий, написала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в следственных кругах.

Согласно публикации, одним из членов экипажа яхты "Андромеда", которая, предположительно, могла использоваться для доставки взрывчатки к месту диверсии, мог быть 26-летний украинский военнослужащий из города, расположенного к юго-востоку от Киева. Правоохранительные органы вышли на его след благодаря румынскому паспорту, который тот предъявил при аренде яхты.

По информации издания, следователи провели во Франкфурте-на-Одере обыски в квартире женщины, которая в прошлом состояла в отношениях с этим украинским военным и имеет от него ребенка. У ребенка взяли образцы ДНК, чтобы сравнить их с теми, что были найдены на яхте "Андромеда". Если ДНК совпадет, у германского следствия появится конкретный подозреваемый, говорится в статье.

Украина и НАТО

НАТО не предложит Киеву ускоренный путь вступления в альянс, но готова повысить статус Комиссии НАТО - Украина до совета, в котором Украина будет участвовать на равных вместе с другими членами организации, заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Осло.

Он отметил, что решений по гарантиям безопасности, о которых просила Украина, пока не принято. По словам Столтенберга, "первое и самое главное для НАТО по Украине - это обеспечить, чтобы она выиграла войну". Что касается членства Украины в НАТО, то сейчас "не время говорить, когда это может произойти".

НАТО не может обсуждать свое расширение в разгар конфликта на Украине, указала глава МИД Германии Анналена Бербок. В том же духе высказался глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. Вступление Украины в альянс - это "не вопрос сегодняшнего дня", однако следует "четко разработать путь с этапами и последовательностью событий, чтобы Украина могла, когда придет время, при хороших условиях в сфере безопасности присоединиться" к альянсу, заметила глава МИД Франции Катрин Колонна.

В НАТО сложился "закрытый консенсус" по вопросу о том, что вступление Украины в альянс не должно входить в повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он пояснил, что "некоторые страны не осмеливаются или не хотят прямо и публично выражать свое мнение".

Надежды Украины на вступление в ЕС и НАТО "становятся все более отдаленными", заявил президент страны Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. По его словам, на июльском саммите НАТО Киеву "нужны гарантии безопасности на пути к членству" в альянсе, а осенью - "четкое положительное решение" во вступлению Украины в ЕС.