Финляндия изучает предложение России по решению проблем посольств с банками

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что "банки не могут расторгнуть дипломатические отношения, посольствам нужен доступ к банкам"

СТОКГОЛЬМ, 1 июня. /ТАСС/. Хельсинки изучает ноту МИД России с предложением взаимно решить проблемы дипломатических миссий двух стран с замороженными банковскими счетами. Об этом заявил в четверг глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, его слова приводит финский телеканал YLE.

"У России были свои банковские проблемы в Хельсинки, мы знали об этом и пытались помочь российским представительствам. Банки не могут расторгнуть дипломатические отношения, посольствам нужен доступ к банкам", - заявил Хаависто.

По его словам, Москва ответила на ранее направленную в МИД РФ ноту Хельсинки по поводу замороженных счетов финских дипмиссий в РФ. "В ответной ноте Россия предлагала решение банковского вопроса. В настоящее время выясняется, подходит ли это решение Финляндии", - подчеркнул финский министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 мая сообщила, что Москва ввела ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. По ее словам, это стало зеркальным ответом на аналогичные действия со стороны Хельсинки.