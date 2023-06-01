1 июня, 18:46

Шольц указал на приоритет поддержки Украины, а не дискуссий о вступлении в НАТО

По словам канцлера ФРГ, оказывать помощь следует, "не допуская военной эскалации между Россией и НАТО"

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Поддержка Украины - первоочередная задача стран НАТО. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг на пресс-конференции в Молдавии, которую транслировало германское телевидение.

"Ясно всем, что сейчас речь идет о поддержке Украины. В нынешней ситуации не идет речи о том, чтобы обосновывать [гипотетическое] членство [Украины в альянсе]. В этой связи всем нам нужно сконцентрироваться на том, как мы будем оказывать поддержку в ее оборонительной войне", - сказал канцлер.

По его словам, оказывать помощь следует, "не допуская военной эскалации между Россией и НАТО".

Шольц напомнил, что прописаны "четкие критерии для членства в НАТО". "К ним относится отсутствие пограничных конфликтов", - добавил он. 

Теги:
УкраинаШольц, Олаф
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