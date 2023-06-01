Главы МИД стран БРИКС не приняли концепцию расширения группы

По словам министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, требуется дополнительная работа над этим документом

КЕЙПТАУН, 1 июня. /ТАСС/. Участники встречи министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Кейптауне проделали значительную работу, встреча была успешной, однако подготовленная шерпами концепция расширения группы не была принята. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор на пресс-конференции по итогам заседания.

"Мы обсудили многочисленные вопросы международной повестки дня, - отметила министр. - В частности, бы затронут вопрос отношений БРИКС с африканскими странами в целях поддержания инклюзивного роста и развития". Пандор сообщила, что министрам удалось заложить основу для саммита БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.

При этом глава МИД ЮАР уточнила, что подготовленный шерпами документ о принципах расширения БРИКС не был принят на нынешней встрече министров. "Требуется дополнительная работа над данным документом, - пояснила она. - Мы поручили шерпам продолжать работу над ним. Надеемся, что к августовскому саммиту БРИКС документ будет готов и поступит на рассмотрение лидеров стран БРИКС".

Однодневная министерская встреча прошла в гостиничном комплексе "Двенадцать апостолов", расположенном под одноименной горной грядой на западе Кейптауна. В ее работе принял участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.