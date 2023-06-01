1 июня, 18:47

Шольц заявил, что рано говорить о гарантиях безопасности для Киева после окончания кризиса

Канцлер ФРГ напомнил, что российская операция на Украине продолжается

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Гарантии безопасности для Украины рассматриваются, но до конкретного обсуждения еще далеко, поскольку российская операция продолжается. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг в Молдавии, его пресс-конференцию транслировало германское телевидение.

"К сожалению, мы еще далеки от того, чтобы думать об обеспечении мира в условиях мира", - сказал он, напомнив. что российская операция на Украине продолжается.

Отвечая на вопрос, какими должны быть в его понимании идеальные гарантии, канцлер сказал: "Они должны предоставить Украине защиту от угрозы нападения". Также, по его словам, "они должны серьезно восприниматься" всеми сторонами. 

Теги:
УкраинаШольц, Олаф
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