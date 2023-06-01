1 июня, 18:44

Шольц подтвердил желание продолжить контакты с Путиным

Как отметил канцлер ФРГ, он "сделает это охотно"

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что в будущем хотел бы продолжить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я уже говорил с российским президентом в прошлом, я охотно это сделаю еще раз в момент, который мне покажется подходящим", - сказал глава кабмина ФРГ в четверг на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Трансляцию вело германское телевидение.

Последний телефонный разговор Путин и Шольц провели 2 декабря прошлого года. Он длился около часа и был посвящен конфликту на Украине и его последствиям. Президент России тогда призвал Берлин "пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий". Разговор состоялся по инициативе германской стороны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, Олаф
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