В ЛАГ заявили, что признаки начала новой "холодной войны" появились в отношениях КНР и США

По мнению Абу аль-Гейта, "международная ситуация после обострения отношений между ядерной державой - Россией и НАТО стала крайне опасной"

КАИР, 1 июня. /ТАСС/. В отношениях между Китаем и Соединенными Штатами заметны признаки начала новой "холодной войны". Такое мнение высказал в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

"В настоящее время имеются признаки возникновения новой "холодной войны" между Китаем [с одной стороны] и США и западным миром [с другой]", - считает генсек ЛАГ, высказавший свою точку зрения в интервью египетскому телеканалу eXtra news. По мнению Абу аль-Гейта, "международная ситуация после обострения отношений между ядерной державой - Россией и НАТО стала крайне опасной". Эта опасность, пояснил генсек Лиги, заключается в том, что вторая "холодная война" может перерасти в глобальную и, что еще хуже, может стать ядерной".

"Я уверен, - отметил Абу аль-Гейт, - что все арабские страны следят за текущим развитием международной обстановки", которая, по убеждению генерального секретаря, "не будет спокойней в ближайшее время". Арабские государства, добавил он, "смогли объединиться, руководствуясь одной идеей, которая заключается в том, чтобы не вмешиваться ни в один международный конфликт, так как это противоречит общим арабским интересам". В течение 2022 и 2023 годов, по мнению Абу аль-Гейта, странам ЛАГ удалось объединиться и в отношении конфликта между Украиной и Россией. "Арабские страны, - указал генсек ЛАГ, - прислушиваются и к украинской, и к российской точки зрения".