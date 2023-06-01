МИД КНР: развивающиеся страны должны быть самостоятельными и не обязаны угождать другим

Как заявил замглавы министерства Ма Чжаосюй, в мире есть государства, которые "стремятся создать маленькие кружки, разрывать связи, подавлять и сдерживать развитие некоторых развивающихся стран, включая Китай"

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Развивающиеся страны должны быть независимыми, они не угождают кому-либо на международной арене. Об этом в четверг заявил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне.

"Необходимо быть самостоятельным. Развивающиеся страны и страны с формирующимся рынком, все мы равноправные члены международного сообщества, мы ни от кого не зависим, никому не угождаем и никому не угрожаем. Все наши усилия направлены на то, чтобы сделать жизнь жителей наших стран лучше", - сказал Ма Чжаосюй.

По его словам, в мире есть ряд государств, которые "стремятся создать маленькие кружки, разрывать связи, подавлять и сдерживать развитие некоторых развивающихся стран, включая Китай". "По сути, они не дают развиваться другим странам и занимаются экономическим принуждением. Это резко контрастирует с солидарностью и сотрудничеством наших стран БРИКС", - сказал Ма Чжаосюй.

"За нами остается последнее слово в наших собственных делах. Никто не имеет права быть учителем, и никто не может лишать развивающиеся страны права идти по своему пути развития", - отметил китайский дипломат. Ма Чжаосюй заявил, что развивающиеся страны имеют долгую историю, богатые традиции и культуру. "В этом наша уверенность, мудрость и сила", - подчеркнул он.

По его словам, развивающиеся страны "полностью готовы и способны внести должный вклад в дело мира и глобального развития".

2 июня в Кейптауне состоится встреча "Друзья БРИКС". Помимо стран - членов объединения в ней примут участие 15 государств Глобального Юга. Среди них есть и представители стран, добивающихся вступления в БРИКС.