В Индии заявили, что БРИКС работает над принципами и критериями для расширения объединения

Глава МИД Субраманьям Джайшанкар добавил, что эта работа еще в процессе

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 1 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР) в настоящее время ведут работу по определению принципов и критериев, касающихся расширения объединения. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран БРИКС в южноафриканском Кейптауне.

"У нас был подробный разговор на эту тему. Лидеры БРИКС попросили нас сформулировать принципы, стандарты, критерии расширения. Эта работа еще в процессе. Я думаю, что мы подходим к этому с позитивными намерениями и без предубеждения", - сказал Джайшанкар, отвечая на вопрос о возможности расширения "пятерки".